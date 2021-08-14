Son dakika: RİZE'DE 'OTURULAMAZ' RAPORLU EV İNŞAATININ, HEYELANDA KAYDIĞI ANLAR KAMERADA - Son Dakika

Rize 'nin Çayeli ilçesine bağlı Esendağ köyünde heyelan nedeniyle 2 katlı inşaatın bulunduğu yerden kaydığı anlara ait, cep telefonu kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Çevredeki bir evin balkonundan kayda alınan görüntüde; üst kısmından yol geçen ve tek katlı taş binanın yanında çatı katı görünen 2 katlı inşaatın, zemininde oluşan heyelan sonucu aniden kayarak gözden kaybolduğu anlar yer alıyor.

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