Rize'de park halindeki 2 otomobil yandı - Son Dakika

Rize'de park halindeki 2 otomobil yandı

11.12.2020 09:55
Rize'de park halindeki 2 otomobil yandı, System.String[]

RİZE'de park halindeki 2 otomobil, bilinmeyen nedenle çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

RİZE'de park halindeki 2 otomobil, bilinmeyen nedenle çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Taşlıdere Mahallesi'nde gece saatlerinde park halindeki bir otomobilde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, yanındaki otomobile de sıçradı. Otomobiller alev topuna dönerken, vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü. Çevrede korku yaratan yangında, otomobiller kullanılamaz hale geldi.Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.


Rize'de park halindeki 2 otomobil yandı
Rize'de park halindeki 2 otomobil yandı
Rize'de park halindeki 2 otomobil yandı
Rize'de park halindeki 2 otomobil yandı

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Otomobil, Yangın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Rize'de park halindeki 2 otomobil yandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Başına çivili sopa ile vurulan yaralıyı, bir de ambulansta linç etmeye kalktılar Tren hattında çalışan işçiler, Balkan Savaşları'ndan kalma patlamamış top mermisi buldu 25 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalanan sürücünün 5 günde 3'üncü kez uyuşturucudan yakalandığı öğrenildi Sadakat kartlarında biriken puanlar için son tarih 31 Aralık Taciz iddialarıyla gündeme gelen yazar İbrahim Çolak, son paylaşımının ardından intihar etti Soğukta titreyen gasp mağdurunun sözleri yürekleri sızlattı: 50 lira kazanmazsam babam dövüyor Alman Bakan, Canan Karatay'ın "Karbonatlı suyla gargara yapmak virüsten koruyor" önerisine destek verdi Böyle gol görülmedi! İranlı futbolcu, taç atışından topu ağlara gönderdi
Demet Akalın, Okan Kurt'a gelen Survivor teklifi hakkında ilk kez konuştu: Hira engeline takıldı Demet Akalın, Okan Kurt'a gelen Survivor teklifi hakkında ilk kez konuştu: Hira engeline takıldı         
09:30
Bakan Koca 3 gruba aşı yapılamayacak demişti, kişi sayısı netleşti! Yaklaşık 25 milyon kişi kapsam dışı kalacak Bakan Koca 3 gruba aşı yapılamayacak demişti, kişi sayısı netleşti! Yaklaşık 25 milyon kişi kapsam dışı kalacak         
09:02
ABD Başkanı Trump çark etti! Türkiye'ye yönelik 12 maddelik yaptırım paketini imzaladı ABD Başkanı Trump çark etti! Türkiye'ye yönelik 12 maddelik yaptırım paketini imzaladı         
08:37
Yasak olmasına karşın yapılan düğüne polis baskını! Gözyaşlarına boğulan gelini arkadaşları teselli etti Yasak olmasına karşın yapılan düğüne polis baskını! Gözyaşlarına boğulan gelini arkadaşları teselli etti         
08:06
Kapadokya'ya giden Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, at üzerinde dudak dudağa poz verdi Kapadokya'ya giden Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, at üzerinde dudak dudağa poz verdi         
08:03
Masumlar Apartmanı'nın 14. bölüm fragmanı yayınlandı! Safiye'nin annesiyle olan sırrı ortaya çıkıyor Masumlar Apartmanı'nın 14. bölüm fragmanı yayınlandı! Safiye'nin annesiyle olan sırrı ortaya çıkıyor         
07:32
Bakan Koca, günler sonra güzel haber verdi: 4 ilde vaka sayısı düşmeye başladı Bakan Koca, günler sonra güzel haber verdi: 4 ilde vaka sayısı düşmeye başladı         
00:29
'Benim Adım Melek' dizisinin başrolü Nehir Erdoğan'ın sevgilisini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor 'Benim Adım Melek' dizisinin başrolü Nehir Erdoğan'ın sevgilisini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor         
22:05
Hakan Altun ve Gonca Vuslateri çiftinden aşk pozu geldi! Paylaşıma beğeni yağdı Hakan Altun ve Gonca Vuslateri çiftinden aşk pozu geldi! Paylaşıma beğeni yağdı         
21:08
İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada İbo Show'a konuk oluyor İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada İbo Show'a konuk oluyor         
20:24
Paylaşımına takipçisinden 'meme' yorumu gelince Esra Dermancıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü Paylaşımına takipçisinden 'meme' yorumu gelince Esra Dermancıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü         
19:28
Erdoğan, Dağlık Karabağ'ı devlet olarak tanımak isteyen Fransa'ya tepki gösterdi! Aliyev kendini gülmekten alamadı Erdoğan, Dağlık Karabağ'ı devlet olarak tanımak isteyen Fransa'ya tepki gösterdi! Aliyev kendini gülmekten alamadı         
17:16
Ukrayna'da 16 yaşındaki genç kız, 68 yaşındaki Türk iş insanını öldürüp parçaladı Ukrayna'da 16 yaşındaki genç kız, 68 yaşındaki Türk iş insanını öldürüp parçaladı         
17:14
Soğukkanlılıkla silahlarını çekip birbirlerine ateş ettiler: 2 ölü, 2 yaralı Soğukkanlılıkla silahlarını çekip birbirlerine ateş ettiler: 2 ölü, 2 yaralı         
14:53
4 ay sonra göreve dönen Muhittin Böcek'in ilk hamlesi CHP'yi karıştırdı 4 ay sonra göreve dönen Muhittin Böcek'in ilk hamlesi CHP'yi karıştırdı         
14:28
Yakın arkadaşının ölümüyle yıkılan Acun Ilıcalı'dan duygusal paylaşım Yakın arkadaşının ölümüyle yıkılan Acun Ilıcalı'dan duygusal paylaşım         
14:16
Yeniden çekilmeye başlanan Sihirli Annem setinden ilk fotoğraflar geldi Yeniden çekilmeye başlanan Sihirli Annem setinden ilk fotoğraflar geldi         
11:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2020 10:04:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Rize'de park halindeki 2 otomobil yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei