Rize'de park halindeki araca çarpan otomobil dereye uçtu: 2 yaralı - Son Dakika
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Rize'de park halindeki araca çarpan otomobil dereye uçtu: 2 yaralı

24.07.2022 17:15
Rize'de park halindeki araca çarpan otomobil dereye uçtu: 2 yaralı

Rize'de park halinde olan araca çarparak takla atan otomobilin dereye uçması sonucu iki kişi yaralandı.

Rize'de park halinde olan araca çarparak takla atan otomobilin dereye uçması sonucu iki kişi yaralandı.

Kaza merkeze bağlı Yeniköy mahallesi Pazar caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yeniköy mahallesinden At Meydanı mahallesine doğru seyir halinde olan T.K. kontrolündeki 34 EKP 730 plakalı araç, sürücüsünün sebebi henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kontrolünü kaybetmesi sonucu dere yatağının hemen kenarında park halinde bulunan 53 ABE 712 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisi ile takla atan araç dere yatağına uçtu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine 112 acil çağrı servis ekiplerine haber verildi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi, itfaiye ve ambulans sevk edildi. İtfaiye yardımı ile takla atan aracın içerisinden çıkartılan T.K. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, yanında yolculuk yapan diğer kişi ise uzun süre aracın başından ayrılmak istemedi. Polisin ikna çabalarının ardından sakinleşen vatandaş polis eşliğinde hastaneye getirildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Meydana gelen kazada mağdur olduğunu söyleyen Şükrü Öksüz, "Akşam gelince arabamı her zamanki yerine park ettim. Daha sonra eve gittim. Gece saat 01.00'da bir anda patlama sesi geldi. ben deprem oluyor sandım. Camdan atlamaya kalkıştım. Sonra dışarıya baktığımda büyük bir kalabalık gördüm. Evden aşağıya inince baktımki araba dereye uçmuş. Kendi arabama bir zarar geldiğini düşünmedim. Arabama dönüp baktığımda arabama da çarptığını gördüm. Yaralıları dereye uçan arabadan çıkartıp hastaneye götürdüler. Hastaneye gitmeden gelen polislere karşı geldiler. Alkollüydüler. Buraya doğru gelirken çöp bidonlarına vura vura gelmişler. Bekçiler de bu arabanın peşine düşmüşler. Bekçiler buraya gelince arabanın dere yatağında olduğunu gördüler. Benim aracımda yaklaşık 30-40 bin TL zarar var. Polisler beni karakola çağırınca şahıslardan şikayetçi oldum" şeklinde konuştu. - RİZE

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Kaynak: İHA

Yeniköy, Rize, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Rize'de park halindeki araca çarpan otomobil dereye uçtu: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rize'de park halindeki araca çarpan otomobil dereye uçtu: 2 yaralı - Son Dakika
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