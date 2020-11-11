Rize'de park halindeki minübüs alev alev yandı - Son Dakika

RİZE'de park halindeki minibüs, bilinmeyen nedenle alev aldı. İtfaiyenin ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen araç, kullanılmaz hale geldi.Merkeze bağlı Müftü Mahallesi, Yeni Şehir Caddesi'nde Gökkuşağı Apartmanı önünde park halinde bulunan sürücüsünün ismi ve plakası bilinmeyen minübüs, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Yangını görenler itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Yangın sonucu minibüs kullanılmaz hale geldi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.