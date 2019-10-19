Son Dakika Haberleri: Rize'de Pepeçura zamanı...Kokulu üzümlerin şırasından yapılan tatlı bölgenin vazgeçilmezlerinden
Son Dakika Genel Rize'de Pepeçura zamanı...Kokulu üzümlerin şırasından yapılan tatlı bölgenin vazgeçilmezlerinden

Rize'de Pepeçura zamanı...Kokulu üzümlerin şırasından yapılan tatlı bölgenin vazgeçilmezlerinden

1 saat önce

Rize'de Pepeçura zamanı...Kokulu üzümlerin şırasından yapılan tatlı bölgenin vazgeçilmezlerindenRİZE - Rize ve yöresinde yetişen kokulu üzümlerin şırasından yapılan Pepeçura tatlısı bölgenin vazgeçilmez tatları arasında yer alıyor.

Rize'de Pepeçura zamanı...Kokulu üzümlerin şırasından yapılan tatlı bölgenin vazgeçilmezlerinden

RİZE - Rize ve yöresinde yetişen kokulu üzümlerin şırasından yapılan Pepeçura tatlısı bölgenin vazgeçilmez tatları arasında yer alıyor.

Enfes kokusu ve rengiyle görenleri büyüleyen Pepeçura'nın tadına bakanlar bu lezzetten kolay kolay vazgeçemiyor. Rize mutfağının önemli tatlılarından birisi olan Pepeçura'nın yapım aşamalarını anlatan İyidere Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Sinem Telci "Üzümü sıkıyoruz, sıktıktan sonra elde ettiğimiz şıramızı bir tencereye koyuyoruz, güzelce kaynatıyoruz. Biraz kaynadıktan sonra tenceremize biraz mısır unu ile buğday ununu karıştırıp ilave ediyoruz. Muhallebi kıvamına ulaştığı zaman alıp servis ediyoruz. Yapılırken dikkat edilmesi gerekenler püf noktası ise buğday unu ile mısır unu ilave ettiğimiz için herhangi bir topaklanma karşı önce ayrı bir kapta mısır unu ile buğday ununu karıştırıp çırpabiliriz ki topaklanma olmasın. Birde sürekli karıştırmamız gerekiyor. Muhallebi kıvamını alıncaya kadar" ifadelerini kullandı.

Pepeçura'nın yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çektiğini belirten Telci "Yerli turistlerimiz zaten biliyorlar ve çok beğeniyorlar. Yabancı turistler de sunulduğunda zamanda kokulu üzümün aromasından kaynaklı ağızda bıraktığı hoş lezzete bayılıyor" dedi.

Rize'de Pepeçura zamanı...Kokulu üzümlerin şırasından yapılan tatlı bölgenin vazgeçilmezlerinden

Rize, Genel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 11:46 Kaynak: İHA
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