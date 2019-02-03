Rize'de 'Petranboard? Heyecanı

Rize
'nin İkizdere
ilçesinde, Kaçkar Dağları
'nın eteğindeki Meşeköy'de, 12'inci Petran Kayak Şenliği düzenlendi. Yöre sakinleri, 'petranboard' denilen tahtalarla dik yamaçtan kayarak geleneklerini sürdürdü.'Petranboard' gösterisi, bölgede şambrel ve naylonlarla kayak yapmaya çalışan ziyaretçilere de heyecanlı anlar yaşattı. Kaçkarlar'da, 11 yıl önce helikopterli kayak sporu 'heliski'nin başlamasıyla profesyonel kayakçılara özenen Meşeköy köyü sakinleri, dedelerinin karda kaydığı tahtaları gün yüzüne çıkarıp, köyün eski adı Petran'dan esinlenerek, 'petranboard' adını verdikleri tahtalarla kayağa başlamıştı. Genç- yaşlı herkesin kayak yaptığı köyde 'petranboard', artık kış aylarının da ulaşım aracı oldu. Köyden kara yoluna yaklaşık 3 kilometrelik dik yolu tahtalarla kayarak, inen köylüler, daha sonra araçlarla ilçeye gidiyor. Yüksek kesimde oturanlar da köyün alt kısmında yaşayan akrabalarına gidebilmek için 'petranboard'ları kullanıyor.
GELENEK BU YIL DA SÜRDÜ
Meşeköy sakinleri bu yıl da geleneklerini sürdürüp, Petran Kayak Şenliği'nde bir araya geldi. Kaçkar Dağları'nın eteğindeki köyde, 12'inci Petran Kayak Şenliği düzenlendi. Şenliğe katılanlar, tahtalarla kayak yapan köylüleri izlerken, kendileri de otomobil şambrelleri ve naylonlarla kayak yapmaya çalıştı. Yörede 'petranboard' olarak adlandırılan tahtalarla dik yamaçlarda kayak yapan köylüler, ilgiyle izlendi. Köy sakinlerinin kendilerini bıraktıkları dik yamaçtan 'petranboard'la kayak yapması, bölgeye gelen ziyaretçilere de heyecanlı anlar yaşattı. Etkinliğe katılanlar, ilgi ve heyecanla izledikleri 'Petranboard' gösterisini cep telefonlarıyla fotoğraflayıp, sosyal medya hesaplarından paylaşmayı da ihmal etmedi. Etkinliğe ilgi gösteren katılımcılar, tulum eşliğinde kar üzerinde horon oynayarak da gönüllerince eğlendi.
'GELENEK YAŞATILMALI'
Etkinlikte naylonla kayan Meryem
Tahtacı (50) da ilgi odağı oldu. Keyifli anlara tanıklık ettiğini belirten Tahtacı, Zorluğu var ama zevki ve güzelliği daha çok. Onun için bu festivallerin, şenliklerin olması çok güzel. Gelenekler bu sayede yaşatılmalı dedi.
'SNOWSBOARD'IN ANA VATANI PETRAN'DIR
İkizdere Belediye Başkanı Hasan Kösoğlu
da, snowboardın ana vatanının Petran olduğunu söyledi. Kösoğlu, Petran gerçekten çok güzel bir yerdir. Kayak yapmak için çok uygundur. Şenliğinin bu yıl 12'ncisini düzenliyoruz. Avrupa
'da 50- 60 yıldır yapılan snowsboardın ana vatanı Petran'dır. Halk burada 150-200 senedir yüzme tahtasıyla kayıp aşağıdaki köylerden alışverişi yapıp dönerlerdi. Bu yörenin sakinleri yüzme tahtası ile kayma işini çok güzel beceriyorlar diye konuştu.
Yöre sakini Hakan Sarı ise, zevkli, bir o kadar da zor olduğunu söylediği 'Petranboard'la kaymanın bir ayrıcalık olduğunu dile getirdi.
DENGEYİ ELDEKİ ÇUBUK SAĞLIYOR Kar
toplamaması için uçları dikleştirilen tahtalara binen köylüler dengede kalabilmek için bir elinde çubuk, diğer elinde önünü kaldırarak fren yapmayı sağlayan ipe tutarak kayıyor. Köylüler tahtalar elinde yürüyerek tırmandıkları dik yamaçlarda kayak yapıyor. Snowboard ustalarına taş çıkaran köylüler Petranboard adını verdikleri tahtalarla saatte 80 kilometreyi aşan hıza ulaşabiliyor.