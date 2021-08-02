Rize'de piknik ve mesire alanlarında ateş yakılması yasaklandı - Son Dakika

Rize'de piknik ve mesire yerleri, tabiat parkları, Milli parklar dahil tüm ormanlık alanlarda yangına sebebiyet verecek piknik ve benzeri amaçlarla ateş yakılması yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Orman yangınlarının önüne geçebilmek adına yeni bir değerlendirme yapılıncaya kadar Rize ilimizin tamamında piknik ve mesire yerleri, Tabiat Parkları, Milli Parklar dahil tüm ormanlık alanlarda yangına sebebiyet verecek piknik ve benzeri amaçlarla ateş yakılması yasaklanmıştır. Orman yangınları çoğunlukla fındık ve çay bahçesi artıklarının kontrolsüz şekilde yakılmasıyla meydana geldiğinden, anız yakılmaması ve anız yakanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır."