Rize'de "Pisa Kuleleri" diye adlandırılan binaların da bulunduğu yapıların yıkımına başlandı - Son Dakika

Rize'de "Pisa Kuleleri" diye adlandırılan binaların da bulunduğu yapıların yıkımına başlandı

08.01.2021 11:33
Rize'de

Rize'de zeminindeki kayma nedeniyle yan yatmaya başladığı için "Pisa Kuleleri" diye adlandırılan iki binanın da aralarında bulunduğu yapılar, Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yıkılıyor.

Rize'de zeminindeki kayma nedeniyle yan yatmaya başladığı için "Pisa Kuleleri" diye adlandırılan iki binanın da aralarında bulunduğu yapılar, Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yıkılıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Rize Belediyesi iş birliğiyle yaklaşık iki yıldır devam eden kentsel dönüşüm ve kamulaştırma çalışmaları sonucunda 3 bin 88 metrekarelik alandaki 12 bina, 142 daire ve 24 iş yerinin yıkımına karar verildi.

Vatandaşların ev ve iş yerlerindeki eşyayı boşaltmaları ve çevrede güvenlik tedbirlerinin alınmasının ardından yıkım işlemlerine özel firmaya ait iş makineleriyle başlandı. Yıkım işlemlerinin 10 günde tamamlanması planlanıyor.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Serkan Savaş, 25 yıl önce inşa edilen ve zeminindeki kayma nedeniyle yan yatmaya başlayan Huzur Kent Sitesi'nin vatandaşlar tarafından "Pisa Kuleleri" diye adlandırıldığını söyledi.

Çalışmalar neticesinde 169 hak sahibinin bulunduğu alandaki konut ve iş yerlerinin tahliye edildiğini belirten Savaş, "Vatandaşlarımız 18 ay boyunca kira yardımı alacak. Bu süre içinde belirlediğimiz projeleri tamamlayarak hak sahiplerine teslim edeceğiz." dedi.

Savaş, gelecek haftadan itibaren şehir merkezinde bulunan Deniz ve Müftülük sitelerinde de yıkıma başlanacağını sözlerine ekledi.

Kentsel Dönüşüm, Rize Belediyesi, Savaş, Rize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rize'de 'Pisa Kuleleri' diye adlandırılan binaların da bulunduğu yapıların yıkımına başlandı - Son Dakika


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