Edinilen bilgiye göre, Rize İl Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin il merkezinde iki adrese düzenlediği operasyonda toplam 960 paket Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu ( TAPDK ) bandrolü olmayan sigara ve 53 şişe kaçak içki ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 2 kişi gözaltına alındı. - RİZE

Kaynak: İHA

Rize, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Rize'de kaçak sigara ve içki operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

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