Rize'de kaçak sigara ve içki operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
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Rize'de kaçak sigara ve içki operasyonu: 2 gözaltı

03.08.2022 17:37
Rize'de kaçak sigara ve içki operasyonu: 2 gözaltı

Rize'de polis ekiplerinin alkol ve sigara kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Rize'de polis ekiplerinin alkol ve sigara kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Rize İl Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin il merkezinde iki adrese düzenlediği operasyonda toplam 960 paket Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) bandrolü olmayan sigara ve 53 şişe kaçak içki ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 2 kişi gözaltına alındı. - RİZE

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Kaynak: İHA

Rize, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Rize'de kaçak sigara ve içki operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rize'de kaçak sigara ve içki operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
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