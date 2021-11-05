Rize'de Portakallık-İslampaşa Sahil Projesi ikinci etabı başladı - Son Dakika

Rize Belediyesi ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında, İslampaşa ve Portakallık Mahallesi sahil şeridinde yapımı devam eden 10 milyon liralık sosyal alanın ikinci etap çalışmalarının başladığı bildirildi.

Rize Belediyesinden yapılan açıklamada, İslampaşa-Portakallık Mahallesi Dolgu Alanı Spor Kompleksi Projesinin 550 metrelik sahil üzerindeki 40 bin metrekare alanda inşa edildiği belirtildi.

Açıklamada, alanın içerisinde iskele, kaykay, bisiklet parkuru, mini golf sahası, sokak sporları, çocuk oyun alanı, atletizm alanı, yamaç paraşütü pisti ve model uçak pistinin de yer alacağı kaydedildi.

Belediye Başkanı Rahmi Metin'in alanda incelemelerde bulunduğu vurgulanan açıklamada, Metin'in şu ifadelerine yer verildi:

"Sahil kordonunda, özellikle bizim yamaç paraşütü iniş alanı diye tabir ettiğimiz Portakallık Mahallesi'nden şehir merkezine doğru yaklaşık 40 dönümlük bir alanı yeşillendireceğiz. Burada bir kamusal alan olarak istiyoruz ki bütün vatandaşlar gelsin vakit geçirsinler. Ön kısmını da güzel bir şekilde rekreasyon alanı yapacağız. Burada olta balıkçılığı için ve daha sonra su gösterileri için de kullanılabilecek hilal şeklinde bir iskele yapacağız. 40 dönümlük alanımız bir, iki tane çocuk eğlence alanı, ağaçlar ve çimlerden oluşacak. Üzerinde hiçbir sosyal tesis, kafe, kafeterya olmayacak. Rize'ye denizle bütünleşen, insanların rahatlıkla oturabileceği, dolaşabilecekleri güzel bir alan kazandırmış olacağız."

Metin, projeyi üç aşamada ihale ettiklerini vurgulayarak, "Birinci aşama altyapıydı. Altyapıyla ilgili dolgu çalışmalarını belediyemizin imkanlarıyla tamamladık. Şu anda ikinci aşamadayız. Burada iki tane küçük deremiz var. Bunların bir tanesini kapalı, bir tanesini de açık geçiyoruz. Üst yapıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Üçüncü aşama ise tamamıyla üzerindeki rekreasyon çalışmaları gerçekleştirilecek." değerlendirmesinde bulundu.