Rize'de restoranın çatı katında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Rize'nin Ardeşen ilçesinde, restoranın çatı katında çıkan yangın hasara yol açtı.
Sahil Caddesi'nde bulunan 2 katlı restoranın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çatıdan alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede büyüyerek çatı katının tamamını saran alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, restoranda hasara neden oldu.
Kaynak: AA
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