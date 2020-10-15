Rize'de rögardan çıkan şahsı kovaladıkları iddia edilen 3 kişi arkadaşı çıktı - Son Dakika

Rize'de rögardan çıkan şahsı kovaladıkları iddia edilen 3 kişi arkadaşı çıktı

15.10.2020 13:10

Rize'de rögardan çıkan şahsı kovaladıkları iddia edilen 3 kişi arkadaşı çıktı Rize'de dün akşam 4 kişi tarafından kaçırıldığını iddia eden bir şahıs rögardan itfaiye yardımıyla polis gözetiminde çıkartılırken, rögardan çıkan şahsı kovaladıkları iddia edilen 3 kişi yakalandı.

Rize'de rögardan çıkan şahsı kovaladıkları iddia edilen 3 kişi arkadaşı çıktı

RİZE - Rize'de dün akşam 4 kişi tarafından kaçırıldığını iddia eden bir şahıs rögardan itfaiye yardımıyla polis gözetiminde çıkartılırken, rögardan çıkan şahsı kovaladıkları iddia edilen 3 kişi yakalandı. Şahısların arkadaş oldukları ortaya çıktı.

Olay merkeze bağlı Piriçelebi Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta seyyar satıcılık yapan bir vatandaş rögar kapağından ses geldiğini duyarak kapağın yanına gitti. Kapağın altından "Kurtarın beni" şeklinde ses duyan vatandaş hemen polisi ve itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen ekipler rögar kapağını kaldırarak içerisindeki 30 yaşındaki Erdem Demirci'yi bulunduğu yerden çıkardı. Erdem Demirci'nin olay yerinde kendisine oraya nasıl girdiğini soranlara 4 kişi tarafından kaçırıldığını, ellerinden kurtularak dere yatağı marifeti ile rögara girdiğini ve ardından merkeze kadar yürüdüğünü söylediği öğrenildi.

Olayın ardından rögardan çıkan şahsı kovaladıkları iddia edilen 4 kişi belirlenirken, söz konusu 4 kişiden 3'ü yakalanırken, birinin kaçtığı öğrenildi.

Olayla ilgili Rize emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "14.10.2020 Günü Saat 19.00 sıralarında, Çarşı mahallesi Cumhuriyet caddesi Ali Osman Ulusoy isimli iş yeri önündeki kanalizasyon içerisinde yardım isteyen bir şahıs olduğu bildirilmesi üzerine olay yerine intikal edilmiş, 110 unsurlarınca bir şahsın kanalizasyon içerisinden çıkarıldığı görülmüştür. Söz konusu şahısla yapılan görüşmede daha önceden tanıdığı arkadaşlarıyla sahil dolgu sahasında buluştuğunu, birlikte bağ evine çay içmeye gittikleri, aralarındaki konuşmalar sırasında tedirginlik yaşadığı, telefon konuşması bahanesiyle bulundukları evden dışarı çıkarak kaçtığını ve mevkiini bilmediği dereden koşarak kanalizasyon çukuruna girdiğini ve en son geldiği noktada 110 ekipleri tarafından çıkarıldığını beyan ve iddia etmiştir. Konuyla ilgili yapılan çalışmalar neticesi şüpheli şahısların 4 kişi olduğu tespit edilmiş, M.E., U.H., O.K. isimli şahıs yakalanmıştır. A.Ö. isimli şahsın yakalamasına yönelik çalışmalar devam etmektedir" denildi.

Rize'de rögardan çıkan şahsı kovaladıkları iddia edilen 3 kişi arkadaşı çıktı
Rize'de rögardan çıkan şahsı kovaladıkları iddia edilen 3 kişi arkadaşı çıktı
Rize'de rögardan çıkan şahsı kovaladıkları iddia edilen 3 kişi arkadaşı çıktı
Rize'de rögardan çıkan şahsı kovaladıkları iddia edilen 3 kişi arkadaşı çıktı

Erdem Demirci, İtfaiye, Polis, Rize, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Rize'de rögardan çıkan şahsı kovaladıkları iddia edilen 3 kişi arkadaşı çıktı - Son Dakika

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