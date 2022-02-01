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Rize'de ruhsatsız 20 tabancayla yakalanan kişi tutuklandı - Son Dakika

Rize'de ruhsatsız 20 tabancayla yakalanan kişi tutuklandı

01.02.2022 16:28
Rize'de ruhsatsız 20 tabancayla yakalanan kişi tutuklandı

Rize'den İstanbul'a giden yolcu otobüsündeki valizinde 20 ruhsatsız tabanca ele geçirilen kişi tutuklandı.

Rize'den İstanbul'a giden yolcu otobüsündeki valizinde 20 ruhsatsız tabanca ele geçirilen kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Rize'den İstanbul'a giden bir yolcu otobüsünü kontrol noktasında durdurdu.

Yolcu N.B'nin hareketlerinden şüphelenen ekipler, yaptıkları aramada, valiz içerisinde el yapımı ve ruhsatsız olduğu tespit edilen 20 tabanca, 20 şarjör, 11 icra yayı ve 1 icra mili ele geçirdi.

Gözaltına alınan N.B, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Ruhsatsız Silah, İstanbul, Silah, Rize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rize'de ruhsatsız 20 tabancayla yakalanan kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rize'de ruhsatsız 20 tabancayla yakalanan kişi tutuklandı - Son Dakika
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