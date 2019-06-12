Rize'de ruhsatsız silah atölyelerine operasyon: 2 gözaltı
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Rize'de ruhsatı bulunmayan iki silah atölyesine düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Rize
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 07:27 Kaynak: AA
'de ruhsatı bulunmayan iki silah atölyesine düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Rize Jandarma
Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Pazar İlçe Jandarma Asayiş Timleri, Pazar ilçesinde izinsiz silah imalatı ve ticareti yapıldığı iddiası üzerine operasyon gerçekleştirdi.
Ekipler, H.Ö'ye ait ev içinde oluşturulan ruhsatsız atölyede 1 kuru sıkı tabanca ve silah yapımında kullanılan araç gereçler, O.Ö'ye ait evdeki ruhsatsız atölyede ise 2 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör, 9 milimetre çapında 52 mermi ile tabanca parçaları ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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