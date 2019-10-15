Son Dakika Haberleri: Rize'de ruhsatsız silah atölyesine operasyon: 2 gözaltı
Son Dakika Güncel Rize'de ruhsatsız silah atölyesine operasyon: 2 gözaltı

Rize'de ruhsatsız silah atölyesine operasyon: 2 gözaltı

1 saat önce

Rize'de ruhsatsız silah imalatı yapılan atölyeye düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Rize'de ruhsatsız silah atölyesine operasyon: 2 gözaltı, System.String[]

Rize'de ruhsatsız silah imalatı yapılan atölyeye düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.


İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Ardeşen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Işıklı Mahallesinde izinsiz silah imalatı ve ticareti yapıldığı iddiası üzerine operasyon düzenledi.

Ekipler, T.K ve B.K'ya ait evde oluşturulan atölyede, 2 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 4 şarjör, 15 tabanca fişeği, 1 ayaklı freze, 3 mengene ile silah yapımında kullanılan fırın ve çeşitli araç gereç ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Rize, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 03:30 Kaynak: AA
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