Son Dakika Haberleri: Rize'de ruhsatsız silah atölyesine operasyon: 3 gözaltı
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Rize'de ruhsatsız silah atölyesine operasyon: 3 gözaltı

1 saat önce

Rize'de ruhsatı bulunmayan silah atölyesine düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Rize'de ruhsatsız silah atölyesine operasyon: 3 gözaltı, System.String[]
Rize'de ruhsatı bulunmayan silah atölyesine düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Rize Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ardeşen ilçesine bağlı Seslikaya köyünde izinsiz silah imalatı ve ticareti yapıldığı iddiası üzerine operasyon gerçekleştirdi.
Ekipler, A.Ç, S.Ç. ve A.Ç. kardeşlere ait ruhsatsız atölye ve diğer adreslerinde yaptıkları aramada 90 mermi, 2 şarjör, 24 tabanca kabzası, 12 tabanca üst kapağı, 12 namlu, 18 marka ve seri numarası vurulan filigran ile silah yapımında kullanılan araç gereçler ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 05:37 Kaynak: AA
Rize, Güncel
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