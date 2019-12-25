Rize'de ruhsatsız silah atölyesine operasyon: 3 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rize'de ruhsatsız silah atölyesine operasyon: 3 gözaltı - Son Dakika

Rize'de ruhsatsız silah atölyesine operasyon: 3 gözaltı

6 saat önce

Rize'de ruhsatsız silah imalatı yapılan atölyeye düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Rize'de ruhsatsız silah atölyesine operasyon: 3 gözaltı, System.String[]

Rize'de ruhsatsız silah imalatı yapılan atölyeye düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Rize Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ardeşen ilçesinde izinsiz silah imalatı ve ticareti yapıldığı ihbarı üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

N.Ö. ve M.Ö'ye ait evde arama yapan ekipler, oluşturulan atölyede 3 ruhsatsız tabanca, 4 tabanca üst kapağı, 20 tabanca namlusu, 2 tabanca gövdesi, 5 şarjör ile silah yapımında kullanılan çeşitli parçalar, malzemeler ve araç gereç ele geçirdi.

Olayla ilgili N.Ö, M.Ö, ve Ö.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Rize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 08:12 Kaynak: AA
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