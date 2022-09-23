RİZE'DE SAĞANAK; ŞELALE KARA YOLUNA TAŞTI - Son Dakika
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RİZE'DE SAĞANAK; ŞELALE KARA YOLUNA TAŞTI

23.09.2022 15:48

RİZE'nin Pazar ilçesinde etkili olan sağanak sonrası taşan şelaleden akan su, kara yoluna taştı.

RİZE'nin Pazar ilçesinde etkili olan sağanak sonrası taşan şelaleden akan su, kara yoluna taştı. Trafiğin bir süre aksadığı yol, ekiplerin çalışması sonucu temizlendi.

İlçede etkili olan sağanak nedeniyle Melyat mevkiinde bir şelale taştı. Kara yoluna aka su nedeniyle yolda ulaşım bir süre aksadı. Molozların sürüklendiği kara yolunda trafik polis ekipleri önlem aldı. Karayolları ekiplerince iş makineleri ile yapılan çalışma sonucu tıkanan menfez açılırken, yol da temizlendi.

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Kaynak: DHA

su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel RİZE'DE SAĞANAK; ŞELALE KARA YOLUNA TAŞTI - Son Dakika

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SON DAKİKA: RİZE'DE SAĞANAK; ŞELALE KARA YOLUNA TAŞTI - Son Dakika
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