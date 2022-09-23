RİZE'nin Pazar ilçesinde etkili olan sağanak sonrası taşan şelaleden akan su, kara yoluna taştı. Trafiğin bir süre aksadığı yol, ekiplerin çalışması sonucu temizlendi.
İlçede etkili olan sağanak nedeniyle Melyat mevkiinde bir şelale taştı. Kara yoluna aka su nedeniyle yolda ulaşım bir süre aksadı. Molozların sürüklendiği kara yolunda trafik polis ekipleri önlem aldı. Karayolları ekiplerince iş makineleri ile yapılan çalışma sonucu tıkanan menfez açılırken, yol da temizlendi.
Son Dakika › Güncel › RİZE'DE SAĞANAK; ŞELALE KARA YOLUNA TAŞTI - Son Dakika