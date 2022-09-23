İlçede etkili olan sağanak nedeniyle Melyat mevkiinde bir şelale taştı. Kara yoluna aka su nedeniyle yolda ulaşım bir süre aksadı. Molozların sürüklendiği kara yolunda trafik polis ekipleri önlem aldı. Karayolları ekiplerince iş makineleri ile yapılan çalışma sonucu tıkanan menfez açılırken, yol da temizlendi.

Kaynak: DHA

su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › RİZE'DE SAĞANAK; ŞELALE KARA YOLUNA TAŞTI - Son Dakika

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