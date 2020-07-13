Rize'de sağanak sele neden oldu - Son Dakika

Rize'de sağanak sele neden oldu

Rize'de sağanak sele neden oldu İkizdere ilçe merkezinde yağan yoğun yağış sonrası bir çok yeri su bastı Rize'de etkisini gösteren sağanak yağış sonrası, heyelanlara neden oldu.

Rize'de sağanak sele neden oldu

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İkizdere ilçe merkezinde yağan yoğun yağış sonrası bir çok yeri su bastı

RİZE - Rize'de etkisini gösteren sağanak yağış sonrası, heyelanlara neden oldu. İkizdere ilçesinde yan derelerin taşması ile birlikte ilçe merkezi suya gömüldü.

İlçenin 6 km yukarısından akan Demirkapı köyü deresi ile Rüzgarlı köyünün deresi mevcut durumunun 10 katı oranında taştığı tahmin ediliyor. Rize-ikizdere karayolu kısa süreliğine trafiğe kapanırken, trafik kontrollü şekilde verilmeye başlandı. İkizdere deresinin aşır yükselmesiyle ilçenin Erzurum çıkışında karayoluna taşan sular ilçe merkezini bastı. İş yerlerinin giriş katları çamurlu suyla doldu. Yağışın durması ile birlikte belediye ve ilçe özel idare ekiplerinin araçları temizlik çalışmasına başladı.

İkizdere, Rize, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 11:52 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Rize'de sağanak sele neden oldu - Son Dakika
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