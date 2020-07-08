Rize'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika

Rize'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor

Rize'yi etkisi altına alan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor.

Rize'yi etkisi altına alan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Yağış nedeniyle merkeze bağlı bazı mahallelerde su taşkınları meydana geldi. Karadeniz sahil yolunda ise su birikintileri araç sürücülerine zor anlar yaşattı.

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Rize'yi etkisi altına alan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur nedeniyle mazgallar tıkanırken karayolları sular altına kaldı. Karadeniz sahil yolunda su birikintileri meydana geldi. Su birikintileri nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Bölge sakinlerinden Osman Kazdal isimli vatandaş, yağmurun yağması ile tıkanan mazgalların mahalle halkını olumsuz yönde etkilediğini dile getirerek "Mazgal yapmışlar, dere taştığı zaman mazgal kapanıyor, geliyor taşıyor binaların altını su basıyor. Binadan içeriye, otoparka su giriyor" ifadelerini kullandı. Ali Pakoğlu isimli taksici esnafı ise "Her yağmur yağdığında böyle birikinti oluyor. Çok tehlikeli gerçekten. Yolu bilmeyen suya kapılıyor. Allah Rize'de şoförlük yapana yardımcı olsun" dedi.


Rize İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Murat Yazıcı ise aşağıda denizden çekilen kumların, yukarıda ise araziden bilinçsiz şekilde gelen suların kara yolunda su birikintilerine neden olduğunu ifade etti. Yazıcı "Boru çapları ve kanalizasyon sistemleri belli bir ihtiyaç ve yağmur lokasyonuna göre hesaplanır ve ona göre test edilir. Bu da kanalizasyon veya pis su, temiz su hattı olarak ifade edilir. Lokal olarak yağışlar çok düzensiz, yani lokal geçiş yağışlarıyla beraber aynı yere birden fazla yağmur yağması normal yapılan sistemin taşımaması anlamında ve suyun üste birikmesi anlamına geliyor. Yüzey suları, arazilerde toplanan sular, bir şekilde küçük dereler, arazideki suyolları ile beraber nehre veya dereye taşınması gerekiyor. Bunları taşımadığımız zaman yüzey suları da oraya birikiyor. Hem yağmur hem de eğimli arazilerden gelen malzeme orada birikiyor. Bu trafik açısından da tehlikeli bir durum. Çözüm yukarıdan aşağıya başlayarak dere yataklarının açılması, etraftaki suların yola ulaşmadan bir yağmur suyu sistemiyle ana sisteme veya dereye verilmesi, yolun kendi üzerindeki suyla beraber kendi sisteminde çalışmasıdır. Eğer aşağıdaki minder tabakası dediğimiz sıkıştırılmış asfalta bu suyu ulaştırırsanız, su kendine yol bulup minder tabakasının çökmesi ile asfaltta çökmeler oluşur" şeklinde konuştu. - RİZE

Karadeniz, Rize, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 18:13 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Rize'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika
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