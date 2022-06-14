Rize'de sağanak yağış su baskınlarına neden oldu
RİZE - Rize'nin İkizdere ilçesinde etkisini gösteren sağanak yağış su baskınlarına yol açtı.
Olay Rize'nin İkizdere Ballıköy köyüne giden Anzer Grup yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Ballıköy köyüne giden Anzer Grup yolunda etkisini artıran sağanak yağış nedeniyle menfez taşkını meydana geldi. Yaşanan taşkın nedeniyle kapanan yol vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden Rize İl Özel İdaresi ekipleri yolu açabilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından kapanan yol tekrardan trafiğe açılırken çamurda kalan araçlarda kurtarıldı.
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