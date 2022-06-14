Olay Rize'nin İkizdere Ballıköy köyüne giden Anzer Grup yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Ballıköy köyüne giden Anzer Grup yolunda etkisini artıran sağanak yağış nedeniyle menfez taşkını meydana geldi. Yaşanan taşkın nedeniyle kapanan yol vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden Rize İl Özel İdaresi ekipleri yolu açabilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından kapanan yol tekrardan trafiğe açılırken çamurda kalan araçlarda kurtarıldı.

Rize 'de sağanak yağış su baskınlarına neden oldu

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

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