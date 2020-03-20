Rize'de sağlık çalışanlarına alkışlarla destek - Son Dakika

Rize'de sağlık çalışanlarına destek olmak isteyen vatandaşlar evlerinin camlarına ve balkonlarına çıkarak onlara alkışlarla teşekkür etti.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün çağrısı üzerine sosyal medyada çığ gibi büyüyen "Saat 21.00'da sağlıkçıları alkışlıyoruz' etkinliğinin 2'nci gününde de Rize'de desteğe devam edildi. Korona virüsle mücadelede görev alan sağlık personelleri için balkon ve pencerelere çıkarak alkış tutup ıslık çalan ve odalarının lambalarını yakıp söndüren vatandaşlar, sağlık çalışanlarına desteklerini devam ettirdi. Bu kez araçlarda onlara klakson sesleri ile eşlik etti.



Korona virüs ile mücadelenin en büyük kahramanlarının sağlıkçılar olduğunu dile getiren Ömer Durmuş isimli bir vatandaş "Ülkemiz ve dünya virüsle mücadele ediyor. Bu mücadelenin en büyük kahramanlar sağlık çalışanlarıdır. Sağlık Bakanımızın söylediği gibi saatlerimiz 21.00'i gösterdiğinde onlara destek olmak için balkonlarımızdan alkış tuttuk. Vatandaşlık görevimizi yapmak için bunu yaptık. Herkesi bu desteğe davet ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda zorunlu olmadığı sürece evimizden dışarıya çıkmıyoruz. Sağlık çalışanı arkadaşlara başarılar diliyorum. İnşallah bu virüsü hep beraber atlatacağız" ifadelerini kullandı.



Bir başka alkışla destek veren Melikşah Karakaş isimli vatandaş ise "Riskin en büyük kısmında duran doktorlarımız ve hemşirelerimiz bizim için oradalar. Sağlık Bakanımızın ricası üzerine saat 21.00'i gösterdiğine alkışlarla destek olduk. Biz onlar için evde kalıyoruz, onlar da bizim için orada risk altında kalıyorlar. Hepsine teşekkür ediyoruz, Allah yardımcıları olsun" dedi. - RİZE