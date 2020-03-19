Rize'de sağlık çalışanlarına alkışlı destek - Son Dakika
Son Dakika Genel Rize'de sağlık çalışanlarına alkışlı destek - Son Dakika

Rize'de sağlık çalışanlarına alkışlı destek

33 dakika önce

Rize'de sağlık çalışanlarına alkışlı destek Korona virüsü ile mücadelede en ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarına destek vermek amacıyla, Rize'de yüzlerce vatandaş saat 21.

Rize'de sağlık çalışanlarına alkışlı destek

RİZE - Korona virüsü ile mücadelede en ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarına destek vermek amacıyla, Rize'de yüzlerce vatandaş saat 21.00 itibariyle evlerinin balkonlarına ve pencerelerine çıkarak bir dakika boyunca alkış tuttu, odalarının ışıklarını söndürüp yaktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'de korona virüsünden ölenlerin sayısının 3'e yükseldiği, vaka sayısının ise 191'e çıktığı belirtilirken, Rize'de 21.00 itibariyle yüzlerce vatandaş evlerinin balkonlarına ve pencerelerine çıkarak, bir dakika boyunca alkışlı destekte bulundu.

Alkışla sağlık personeline destek veren Osman Yetimoğlu isimli vatandaş "Sağlık personelimize karşı tüm Türkiye olarak bir etkinlik düzenlendi, bende duyarlılık göstermek istedim. Onlar bizim canımız" ifadelerini kullandı.

Rize'de sağlık çalışanlarına alkışlı destek

Türkiye, Rize, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 11:06 Kaynak: İHA

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