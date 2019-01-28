Son Dakika Haberleri: Rize'de Seçim Güvenliği Toplantısı Gerçekleştirildi

Rize'de Seçim Güvenliği Toplantısı Gerçekleştirildi

14 dakika önce

31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin, 'Seçim Güvenliği Toplantısı' Vali Kemal Çeber, Başkanlığında yapıldı.

Rize'de Seçim Güvenliği Toplantısı Gerçekleştirildi, System.String[]
31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin, 'Seçim Güvenliği Toplantısı' Vali Kemal Çeber, Başkanlığında yapıldı.

Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya; ilçe kaymakamlarının yanı sıra, Vali Yardımcısı Ahmet Dalkıran, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Dedebağı, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Toplantıda 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin, Rize genelinde huzur ve güven içerisinde gerçekleştirilmesi ve herhangi bir aksamaya meydan verilmemesi adına, ilgili mevzuat ve genel esaslar çerçevesinde seçim öncesi, sırası ve sonrasında ilgili kurumlarca alınan tedbirler ile uyulması gereken esaslara ilişkin sunumlar yapıldı.

Vali Kemal Çeber, toplantının son bölümünde değerlendirmede, Rize'nin geçmişte yapılan seçimlerde, seçim öncesi ve sonrasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını ifade etti ve bu anlamda iyi sınavlar verdiğini söyledi. Vali Çeber, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin de aynı huzur ve güven ortamında gerçekleşmesi için başta güvenlik görevlileri olmak üzere bütün uygulamaları gözden geçirdiklerini de sözlerine ekledi. - RİZE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 02:05 Kaynak: İHA

Huzur, Rize, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! HDP, 31 Mart'ta İstanbul, Adana ve İzmir'den Aday Çıkarmayacak Kızını Öldüren Kadın Karakola Koştu: Öldürdüm, Gidin Alın

CHP'de Şerdil Dara Odabaşı Krizi Büyüyor: 29 Ekim'de Bağdat Caddesi'ne Nasıl Gelecek "Ben Senin Amcanım, Babana Bunu Söyleme" Deyip 10 Yaşındaki Kıza Kabusu Yaşattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.1.2019 14:19:03. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rize'de Seçim Güvenliği Toplantısı Gerçekleştirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]