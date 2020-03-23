Rize'de şehrin giriş noktalarında sağlık taraması uygulamasına başlandı - Son Dakika

Rize'de, koronavirüsün (Kovid-19) bulaşma riskini en aza indirmek için şehrin giriş noktalarında sağlık taramasına başlandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca hastalığın yayılmasını, bulaşmasını önlemek ve en aza indirmek amacıyla ildeki kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin desteğiyle alınan kararların uygulanmaya başlandığı belirtildi.

Kararlar kapsamında bugünden itibaren Rize'ye emniyet giriş noktalarında (merkez Alipaşa, Kalkandere- İkizdere yol güzergahı, İkizdere ve Fındıklı) sağlık ve emniyet ekiplerince, bölgeye çay tarımı için özellikle İstanbul başta olmak üzere diğer illerden gelenlerin sağlık taramasından geçirileceği aktarıldı.

Açıklamada, termal kamera ile ateş ölçümü yapılan vatandaşların riskli olanlarının gözlem altına alınacağı, semptomsuz diğer tüm vatandaşların ise 14 gün boyunca evlerinde gözlem altında tutulacağı, ziyaretçi kabul etmemeleri ve dışarıya çıkmamaları konusunda bilgilendirilecekleri kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Bu kararın uygulaması konusunda ilgili kaymakamlıklar ve kolluk kuvvetleri görevlendirilmiştir. Ayrıca bu durumdaki vatandaşlarımızın adres bilgileri başta sağlık olmak üzere tüm ilgili kurumlara iletilecektir. Bilgiler ayrıca köy ve mahalle muhtarları ile de paylaşılacaktır. Muhtarlar ise köylerine gelen ve sağlık taraması yapılamayan kişileri ilgili mercilere ve kaymakamlıklara bildirecektir. Uygulama bu konumdaki kıymetli vatandaşlarımızın hem kendi hem de sevdiklerinin, akraba, eş, dost, komşularının sağlıkları için son derece önemlidir."

Açıklamada, bu kişilerin 14 gün içerisinde yaş çay gübresi ve diğer ihtiyaçlarının muhtarlar koordinasyonunda kaymakamlıklar ve ilgililerce karşılanacağı bildirildi.

Ayrıca il genelinde toplu taşıma yapan araçların servise çıkmadan önce ve servis sonrasında, vatandaşın dokunabileceği tüm yüzeylerinin sulandırılmış çamaşır suyuyla silinmesine, araçların yolcu almadan önce havalandırılmasına ve yolcu kapasitesini aşarak ayakta yolcu taşınmamasına karar verildiğine vurgu yapılan açıklamada, bu kararın uygulanmasının Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ve Belediye Trafik Zabıta ekiplerince sürekli takip edilmesine, uymayanlar hakkında mevzuat hükümlerince işlem tesis edilmesine karar verildiği de belirtildi.

Açıklamada, market çalışanlarının da belli kurallar gereğince çalıştırılmasına karar verildiği ifade edilerek, uygulamaya konulan hususlara tüm vatandaşların riayet etmesi istendi.

Öte yandan Rize'de, Valilik Vefa Sosyal Destek Grubu, ikametten ayrılma kısıtlaması olan vatandaşların emekli maaşlarını adreslerinde teslim ediyor.