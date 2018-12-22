Son Dakika Haberleri: Rize'de Sel Sonrası Temizlik Çalışması Başlatıldı

Rize'de Sel Sonrası Temizlik Çalışması Başlatıldı

2 saat önce

Rize'de yaşanan sel ve heyelanın yaraları sarılmaya başlandı.

Rize'de Sel Sonrası Temizlik Çalışması Başlatıldı, System.String[]
Rize'de yaşanan sel ve heyelanın yaraları sarılmaya başlandı.

Rize'de dün aralıklarla etkili olan sağanak yağış sonrasında bazı bölgelerde sel ve heyelanlar meydana gelmişti. Çamlıhemşin ilçesine bağlı Murat ve Topluca köylerinde bazı araçlar yolda kalmış, yamaçtan gelen balçık ve toprağa saplanan kamyonetin sürücüsü ise araçtan çıkarak kurtulmuştu. Topluca köyünde de park halindeki kullanılmayan otomobilin üzerine yamaçtan kayalar düşmüştü. Balçığa saplanan kamyonet iş makineleri tarafından kurtarılırken, yollar temizlenerek trafiğe açılmaya başlandı.

Rize İl Genel Meclisi Üyesi Cemil Kus, "İlçemizde son yağmurlarda meydana gelen afetlerden dolayı köy yollarımız büyük zarar gördü. Öğrencilerimizin taşıması yapılan bu yolları hafta sonu demeden çalışarak açmaya çalışıyoruz. İlçemizin kaderi olan aşırı yağmur sonrası afetlerden doğan zararları azamiye indirmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" dedi. - RİZE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 07:44 Kaynak: İHA

Çamlıhemşin, Rize, Güncel
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