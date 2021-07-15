RİZE'DE SEL VE HEYELAN AFETİNİN HASARI GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika

Rize'de, sel bölgesinde incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ulaşım açısından herhangi bir sıkıntının olmadığını belirterek, Dün akşam diğer bakan arkadaşlarla birlikte bölgeye intikal ettik. Tabi burada olağanüstü bir durum var. Belli bölgeler yoğun şekilde yağış aldı. Bizde geceden sabaha kadar müdahale etmeye çalıştık. İlk başlarda kapalı olan yollarımız vardı, acil olarak onları açtık. Şu an için ulaşım açısından herhangi bir sıkıntı yok. Sadece birkaç köyün içinde ulaşamadığımız yerler kaldı. İnşallah onları da bu gece sabaha kadar bitireceğiz dedi.

'SIKINTILARI TELEFİ EDECEĞİZ'

Bölgede temizlik çalışmalarının sürdürüldüğünü ve tüm sıkıntıları telefi edeceklerini kaydeden Bakan Karaismailoğlu, İletişim ve haberleşme açısından da kısmen de olsa sıkıntılar yaşadık; ama mobil baz istasyonlarıyla birlikte bu sorunun da üstünden geldik. Şimdi taşkının getirmiş olduğu molozların temizlenmesi çalışmasına başladık. Bizi en çok üzen taraf can kayıplarımızın olması. Onun dışında tüm sıkıntıları kısa sürede telafi edeceğiz. İnşallah en kısa sürede bu afetin izlerini ortadan kaldırdıktan sonra da bir daha böyle afetler olduğu zaman bu kadar hasarın olmaması için de ne yapılması gerekiyorsa onu yapacağız diye konuştu.