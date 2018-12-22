Son Dakika Haberleri: Rize'de Sel ve Heyelan Hasarları Tespit Ediliyor

Rize'de Sel ve Heyelan Hasarları Tespit Ediliyor

4 saat önce

Rize'de dün aralıklarla etkili olan sağanak yağışın neden olduğu sel ve heyelan hasarları ile ilgili tespit çalışması başlatıldı.

Rize'de Sel ve Heyelan Hasarları Tespit Ediliyor, System.String[]
Rize'de dün aralıklarla etkili olan sağanak yağışın neden olduğu sel ve heyelan hasarları ile ilgili tespit çalışması başlatıldı.

Rize'de dün gün boyu aralıklarla etkili olan sağanak, sel ve heyelanlara yol açtı. Çamlıhemşin ilçesinde Murat ve Topluca köylerinde yollar ulaşıma kapandı, bazı araçlar yolda kaldı. Köyde seyir halindeki bir kamyonet yamaçtan gelen balçık ve toprağa saplandı. Sürücü araçtan çıkarak kurtuldu. Kamyonet iş makinelerinin yardımıyla kaldığı yerden çıkarıldı. Topluca köyünde park halindeki bir kullanılmayan otomobilin üzerine yamaçtan kayalar düştü.

HASAR TESPİTİ YAPILIYOR

Çamlıhemşin ilçesi Murat köyünde kapalı köy ve mahalle yolları Özel İdare ekipleri tarafından ulaşıma açıldı. İlçede tarım arazileri ve alt yapıda meydana gelen hasarların tespiti için çalışma başlatıldı. AFAD ve Özel İdare ekiplerinin sürdürdüğü çalışmada belirlenecek hasarların onarımı için çalışma başlatılacak. Heyelan sonucu kısmen ulaşıma kapanan Çamlıhemşin- Ardeşen karayolunda ise ulaşım tek şeritten kontrollü olarak veriliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 05:56 Kaynak: DHA

Çamlıhemşin, Rize, Güncel
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