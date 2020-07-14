RİZE'DE SELİN HASARI, GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika

RİZE'DE SELİN HASARI, GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI

RİZE'de son 24 saatte metrekareye düşen 250 kilogram yağış sel ve heyelanlara yol açtı, 1 kişi kayboldu, 11 kişi yaralı kurtarıldı, 2 ev çöktü, mahsur kalan 36 kişi de tahliye edildi.

RİZE'de son 24 saatte metrekareye düşen 250 kilogram yağış sel ve heyelanlara yol açtı, 1 kişi kayboldu, 11 kişi yaralı kurtarıldı, 2 ev çöktü, mahsur kalan 36 kişi de tahliye edildi. 12 köye ulaşımın sağlanamadığı kentte, yol ve köprüler çöktü, alt ve üst yapıda hasarlar oluştu, onlarca araç sele kapıldı. Kentte sel ve heyelanların hasarı gün ağarınca ortaya çıktı.

Türkiye'nin en çok yağış alan ili Rize bir kez daha sel ve heyelanlara teslim oldu. Kentte son 24 saatte metrekareye 250 kilogramın üzerinde düşen yağış nedeniyle dereler taştı, toprak kaymaları meydana geldi. Çayeli ve İkizdere ilçeleri sele teslim oldu. Çayeli ilçesine bağlı Madenli beldesinde Ali Uzun sel sularına kapılarak kayboldu, sel ve heyelanlarda yaralanan 11 kişi kurtarılarak hastanelerde tedavi altına alındı. 12 köye ulaşılamayan ilçede 2 ev çöktü, mahsur kalan 6'sı çocuk, 36 kişi de AFAD ve AKUT ekiplerince tahliye edildi. İlçede yol ve köprüler çöktü, alt ve üst yapıda hasarlar oluştu, onlarca araç ise selde hasar gördü.

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HASAR GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI

Çayeli ilçesinde sel ve heyelanların hasarı gün ağarınca ortaya çıktı. İlçede en büyük hasar Eskipazar mahallesi ile Madenli beldesinde meydana geldi. Şairler deresinin taşması sonucu çok sayıda ev ve iş yerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı, park halindeki araçlar suya gömüldü. Vatandaşlar sabahın ilk ışıklarıyla evlerinin zemin ve bodrum katları ile balçığa gömülen otomobillerini temizlemeye başladı. İlçede kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için karayolları ve özel idare ekipleri de çalışma yürütüyor. Sel ve heyelanlarla ilgili hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

YURTLARA YERLEŞTİRİLDİLER

Sel ve heyelan tehlikesi nedeniyle evlerini boşaltanlar yurtlara yerleştirildi. Kızılay ekipleri yurtlarda kalan vatandaşlara yemek dağıtımı gerçekleştirdi. AFAD Başkanlığı'nın organizasyonu ile Jandarma Genel Komutanlığı'na ait bir helikopter de bölgeye görevlendirildi. Kızılay ekipleri selden etkilenenlere su dağıtımı yaptı.

BAKAN SOYLU BÖLGEDE

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve Devlet Su İşleri Genel Müdürü Kaya Yıldız ile bölgeye geldi. Dün gece saatlerinde bölgeye gelen Bakan Soylu ve beraberindeki heyet bugün de sel bölgesinde incelemelerini sürdürecek.

Çayeli, AFAD, Rize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 06:31 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel RİZE'DE SELİN HASARI, GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika
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