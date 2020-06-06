Rize'de sendika üyesi oldukları için işe çağrılmadıklarını iddia eden 11 çay fabrikası işçisinin... - Son Dakika

Rize'de sendika üyesi oldukları için işe çağrılmadıklarını iddia eden 11 çay fabrikası işçisinin...

Rize'nin Pazar ilçesinde dünyaca ünlü kahve markası Jacobs'a ait Ofçay Hamidiye Çay Fabrikasında çalışan 11 mevsimlik işçi, sendika üyesi oldukları için işe çağrılmadığını iddia ederek fabrikanın önünde eylem yaparak hak arama mücadelesini sürdürüyor.

Rize'de sendika üyesi oldukları için işe çağrılmadıklarını iddia eden 11 çay fabrikası işçisinin..., System.String[]

Rize'nin Pazar ilçesinde dünyaca ünlü kahve markası Jacobs'a ait Ofçay Hamidiye Çay Fabrikasında çalışan 11 mevsimlik işçi, sendika üyesi oldukları için işe çağrılmadığını iddia ederek fabrikanın önünde eylem yaparak hak arama mücadelesini sürdürüyor.


İkinci kez fabrika önünde toplanan işçilere bu kez üyesi oldukları için işe çağrılmadıkları sendikadan destek geldi. İşe çağrılmayarak haklarını arayan işçiler adında konuşan Öz Gıda-İş Sendikası'nın Doğu Karadeniz Rize Şube Başkanı Hasan Fehmi Bursalı "Öz Gıda-İş Sendikası olarak Karadeniz Bölgemizde faaliyet gösteren, eski adı OF ÇAYSAN Gıda yeni adı Jacobs işletmesinde sendikalaşma süreci sürdürmekte olduğumuzu sizlerle paylaşmıştık. Çoğunluk tespitimiz olumlu olarak ilgili her tarafa gönderilmişti. Konu yargıdadır ve hukuki süreç kısa bir süre daha devam edecektir. Geçtiğimiz günlerde yaptığımız basın açıklamamızda sizlerle de paylaştığımız ve asla müsamaha göstermeyeceğimiz bir takım uygulamalar Jacobs işvereni tarafından maalesef yapılmakta, gerek sözlü gerek yazılı tüm ikazlarımıza rağmen bu haksız ve hukuksuz uygulamalara ısrarla devam edilmektedir. Bölge çalışanları ve bölgede faaliyet gösteren işverenler bilirler ki sendika olarak misyonumuz; çalışanlarımızın ve üyelerimizin hak ve menfaatlerini koruyup kollamak olduğu kadar işverenlerimizin ve işyerlerimizin de hukukları ve haklarında özenli ve iyi niyetli koruyup hareket etmektir" dedi.


"Dünyaca ünlü markadan çalışanların haklarına saygı duymasını bekliyoruz"


Dünyaca ünlü bir marka olan Jacobs'tan çalışanların haklarına saygı duymasını beklediklerini belirten Bursalı "Dünyanın sayılı şirketlerinden olan Jacobs'un çalışanlarının anayasal bir hak olan sendika hakkına saygılı olduklarını düşünmek ve uygulamalarda da bunu bizzat görmek tek temennimizdir. Çay mevsiminin açılmasına ve mevsimlik çalışanların işlerine çağrılmasına rağmen halen davet edilmeyen arkadaşlarımızın acilen ve ivedilikle işe çağrılmaları talebimizdir. Görev değişikliği yapıyorum denilerek, yıllardır aynı işi yapan kişilere başka görevler tevdi edip peşinden başka türlü düşünceler içerisinde olunarak yapılmak istenen hamleler bize göre art niyetli ve tehlikeli hamlelerdir. Bu yol ve yöntemlere yeltenen İşveren en iyimser tahminimizle Öz Gıda-İş Sendikasını hiç tanımıyor diye düşünürüz" ifadelerini kullandı.


Taleplerinin en kısa sürede yerine getirilmesini istediklerini kaydeden Şube Başkanı Bursalı "Memlekete lazım olan çalışmak ve üretmek, işyerlerine lazım olan barış ve huzurdur. Taleplerimiz en kısa sürede yerine getirilsin. Kimse de Hak-İş Konfederasyonu ve Öz Gıda-İş Sendikamızın sabrını da gücünü de test etmeye kalkmasın. Aksi taktirde Jacobs'un İstanbul Genel Merkezi başta olmak üzere her işletmesinin olduğu yerlerde, yapılmaya çalışılan bu hukuksuzluklar en yüksek perdeden anlatılmaya başlanacaktır" şeklinde konuştu.


İşçiler mağduriyetlerini anlattı


2 yıl önce Jacobs'un satın aldığı Of Çaysan'da çalışan ve bu yıl işe çağrılmayan Şah İsmail Bozdil isimli bir işçi "Benim çalıştığım yere 2 yıllık işçiyi verdiler. Benim 10 yıllık emeğim var, çağırmadılar. Teknolojik sisteme geçmişler, azaltma olacakmış. Tamam azaltma olacaksa emekliyi azalt, 2 yıllık işçiyi azalt. Sen onları alıyorsun, ben 10 sene emek vermişim, 3 yıl var emekliliğime sen beni dışarıya atıyorsun, benim çalıştığım yere başkasını koyuyorsun. Bu şimdi haksızlık değil de nedir?" diyerek tepkisini dile getirdi.


Çalışma koşullarının iyi olmadığı için sendika üyesi olduklarını fakat iş verenin bu durumdan rahatsız olduğunu dile getiren Muhammet Kaçalı isimli bir başka işçi ise "İçeride çalışma koşulları hiçbir şekilde iyi değildi, maaşlar da iyi değildi. Bizde sendikada örgütlendiğimiz için sürekli işçiye baskı yapıldı. Örgütlendiğimiz için de sürekli manalı ve kinayeli laflar kullanılmıştı. 'Bu saatten sonra sendikanız kurtarsın, bu saatten sonra sendika başkanlarınız kurtarsın' şeklinde söylemler vardı. Bizi bu sezon da çalıştırmadılar. Hiçbir geçim kaynağı olmayan arkadaşlarımız var" ifadelerini kullandı.


İşe çağrılmadığı için ne yapacağı nı bilmeyen 3 çocuk babası Şükrü Dervişoğlu de "İmalat işçisi olarak girdim. Arkadaşlarımızı çağırdılar ama bize 'Siz daha sonra geleceksiniz' gibi söylemlerde bulundular ve bizde bekledik. Daha sonra korona virüs çıktığı için biz biraz daha sabrettik. Bürün haklarımızı almak için sendikamıza müracaat ettik. Mağdur olduk, gereğinin yapılmasını istiyoruz. Bizde arkadaşlarımız gibi işe başlamayı istiyoruz. 3 tane çocuğum var, boş geziyorum şuanda. Bu millete yazık değil mi? Günah değil mi? Biz buraya çalışmak için geldik, başka isteğimiz yok. Ekmeğimizin peşindeyiz" dedi.


Jacobs'tan eylemlere ilişkin açıklama


Jacobs yetkilileri işçilerin eylemi ile ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada "Çalışma arkadaşlarımızın sağlığı, güvenliği ve tüm tesislerimizin verimli bir şekilde işletilmesi Ofçay olarak temel odak noktamızdır. Bu kapsamda Ofçay Rize Hamidiye Kuru Çay tesisimizde bazı otomasyon çalışmaları gerçekleştirdik. Bu sürecin sosyal etkilerini en aza indirmek amacıyla da 12 çalışma arkadaşımızla bu sürecin çalışma programlarına etkileri ile ilgili karşılıklı görüşmelerimize başladık. 5 çalışma arkadaşımızın kabul ettiği yaş çay satın alma yerlerinde yeni görevlendirme de dahil olmak, ihtiyaç fazlası istihdamı değerlendirmek amacıyla etkilenen tüm çalışma arkadaşlarımıza uygun seçenekler sunduğumuza inanıyoruz" ifadelerine yer verdiler. - RİZE

Sendika, Rize, Çay, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.06.2020 10:46 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Rize'de sendika üyesi oldukları için işe çağrılmadıklarını iddia eden 11 çay fabrikası işçisinin... - Son Dakika Ekonomi

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