Son Dakika Haberleri: Rize'de seyir halindeki araç alev alev yandı
Son Dakika 3. Sayfa Rize'de seyir halindeki araç alev alev yandı - Son Dakika

Rize'de seyir halindeki araç alev alev yandı

6 saat önce

RİZE (İHA) – Rize'de seyir halindeki araç alev alev yandı.

Rize'de seyir halindeki araç alev alev yandı, System.String[]

RİZE (İHA) – Rize'de seyir halindeki araç alev alev yandı.


Olay Rize merkeze bağlı İslampaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çıkmak isteyen araçtan bir anda duman yükseldiğini fark eden araç sürücüsü hemen aracı terk etti. İtfaiyeyi arayan araç sürücüsü beklemeye başladı. Bu sırada ise araçtan çıkan duman yerini alevlere bıraktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek olası bir felaketin önüne geçti. Tamamen yanan araç kullanılmaz hale geldi. - RİZE

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Rize, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 03:15 Kaynak: İHA
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