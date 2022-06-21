Seyir halindeki otomobilin çıkan lastiği yol kenarındaki dükkana çarptı - Son Dakika
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Seyir halindeki otomobilin çıkan lastiği yol kenarındaki dükkana çarptı

21.06.2022 12:14

Rize'de seyir halindeki otomobilin çıkan lastiği, kuaför dükkanının camına çarparak hasara yol açtı.

Rize'de seyir halindeki otomobilin çıkan lastiği, kuaför dükkanının camına çarparak hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, Yeniköy Mahallesi'nde seyreden otomobilin lastiklerinden biri çıkıp bir süre yuvarlandıktan sonra yol kenarında Ahmet Çelik'e ait kuaför dükkanının camına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle camı kırılan dükkanda hasar meydana geldi. Bu sırada içeride bulunan işletme sahibi ile müşteri yaralanmadı.

Kaza anı ise güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Kayıtlarda, otomobil lastiğinin yuvarlanarak dükkana çarptığı, o sırada çevrede kimsenin olmadığı görülüyor.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Seyir halindeki otomobilin çıkan lastiği yol kenarındaki dükkana çarptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Seyir halindeki otomobilin çıkan lastiği yol kenarındaki dükkana çarptı - Son Dakika
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