Seyir halindeki otomobilin çıkan lastiği yol kenarındaki dükkana çarptı

Kaza anı ise güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Kayıtlarda, otomobil lastiğinin yuvarlanarak dükkana çarptığı, o sırada çevrede kimsenin olmadığı görülüyor.

Alınan bilgiye göre, Yeniköy Mahallesi'nde seyreden otomobilin lastiklerinden biri çıkıp bir süre yuvarlandıktan sonra yol kenarında Ahmet Çelik 'e ait kuaför dükkanının camına çarptı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

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