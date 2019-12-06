Son Dakika Haberleri: Rize'de seyir halindeki yolcu otobüsü yandı
Son Dakika Güncel Rize'de seyir halindeki yolcu otobüsü yandı - Son Dakika

Rize'de seyir halindeki yolcu otobüsü yandı

6 saat önce

Rize'de seyir halindeki yolcu otobüsü yanarak kullanılamaz hale geldi.

Rize'de seyir halindeki yolcu otobüsü yandı, System.String[]

Rize'de seyir halindeki yolcu otobüsü yanarak kullanılamaz hale geldi.


Alınan bilgiye göre, Karadeniz Sahil Yolu'nda Artvin yönüne giden 34 DY 6499 plakalı yolcu otobüsünün motorundan Pazar Tüneli mevkisinde duman çıktığını gören sürücü İsmail Bilgi, aracı yol kenarına çekti ve alevlere müdahale etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Kısa sürede otobüsü saran alevlere Kaçkar İtfaiye Birliği ekipleri müdahalede bulundu.

Yaklaşık 30 dakika süren çalışmayla söndürülen yangında otobüs kullanılamaz hale geldi.

Sürücü Bilgi, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangını fark edince aracı yol kenarına çektiğini ve kapıyı tekmeleyerek açtığını belirterek, "Tektim, yolcu yoktu. Hopa'ya gidiyordum. Bir anda yangın başladı. Kendimi zor kurtardım." dedi.

Karadeniz Sahil Yolu, Artvin, Rize, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 11:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ceren Özdemir'in anne ve babasını aradı
Düzce Belediyesi'nin Twitter paylaşımına Denizli ve Malatya Büyükşehir Belediyelerinden cevap Son dakika: Bakan Akar: NATO'da mutabakat sağlanamadı, terörle mücadelede yalnız bırakıldık Teslim olan PKK'lı itiraf etti: Hulusi Akar ve Süleyman Soylu'ya suikast için Ankara'ya gönderildim

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 18:47:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rize'de seyir halindeki yolcu otobüsü yandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]