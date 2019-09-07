Son Dakika Haberleri: Rize'de şiddetli yağış
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Rize'de şiddetli yağış

1 saat önce

Rize'nin Hemşin ilçesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle yıkılan ahşap evdeki kişi yaralandı.

Rize'de şiddetli yağış, System.String[]

Rize'nin Hemşin ilçesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle yıkılan ahşap evdeki kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Yaltkaya köyünde, şiddetli yağışın ardından meydana gelen heyelan sonucu ahşap ev yıkıldı.

Evde bulunan ve başından hafif şekilde yaralanan Macit Alparslan ambulansla ilçedeki hastaneye kaldırıldı.

Şiddetli yağış dolayısıyla köy yollarında ulaşımda aksamaların yaşandığı ve arazilerde hasar oluştuğu bildirildi.

Hemşin Belediyesi ile İl Özel İdaresi ekipleri aksamaların yaşandığı yollarda çalışma yürütüyor.

Hemşin, Rize, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 06:34 Kaynak: AA
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