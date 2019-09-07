Rize'de şiddetli yağış

Rize'de bugün etkili olan şiddetli yağışlar sonrasında Hemşin ilçesi Yaltkaya köyünde heyelan meydana geldi.



Papager mevkiindeki heyelanda bir ev yıkılırken, evde yaşayan 85 yaşındaki Mecit Alparslan yaralandı. Yaralı şahıs, yakınları tarafından Pazar ilçesindeki Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - RİZE