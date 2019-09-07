Son Dakika Haberleri: Rize'de şiddetli yağış
Son Dakika Güncel Haber

Rize'de şiddetli yağış

36 dakika önce

Rize'de bugün etkili olan şiddetli yağışlar sonrasında Hemşin ilçesi Yaltkaya köyünde heyelan meydana geldi.

Rize'de şiddetli yağış, System.String[]

Rize'de bugün etkili olan şiddetli yağışlar sonrasında Hemşin ilçesi Yaltkaya köyünde heyelan meydana geldi.


Papager mevkiindeki heyelanda bir ev yıkılırken, evde yaşayan 85 yaşındaki Mecit Alparslan yaralandı. Yaralı şahıs, yakınları tarafından Pazar ilçesindeki Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - RİZE

Hemşin, Rize, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 06:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Genelkurmay Başkanı Güler, ABD'li mevkidaşına güvenli bölge uyarısında bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'daki eylemlerle ilgili ikiyüzlülük eleştirisi Taksim'de tramvay durağında oturan genci bıçaklayarak öldürdüler Erdoğan: Ben inanıyorum, Merkez Bankası tekrar faiz düşürecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.9.2019 19:32:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rize'de şiddetli yağış
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]