Rize'de şiddetli yağış
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Rize'de şiddetli yağış Hemşin ilçesi Yaltkaya köyünde şiddetli yağış sonrası oluşan heyelanda bir ev yıkıldı, evde yaşayan 85 yaşındaki şahıs yaralandıRİZE - Rize'de bugün etkili olan şiddetli yağışlar sonrasında Hemşin ilçesi Yaltkaya köyünde heyelan meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 07:42 Kaynak: İHA
Rize'de şiddetli yağış
Hemşin ilçesi Yaltkaya köyünde şiddetli yağış sonrası oluşan heyelanda bir ev yıkıldı, evde yaşayan 85 yaşındaki şahıs yaralandı
RİZE - Rize'de bugün etkili olan şiddetli yağışlar sonrasında Hemşin ilçesi Yaltkaya köyünde heyelan meydana geldi.
Papager mevkiindeki heyelanda bir ev yıkılırken, evde yaşayan 85 yaşındaki Mecit Alparslan yaralandı. Yaralı şahıs, yakınları tarafından Pazar ilçesindeki Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
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