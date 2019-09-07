Son Dakika Haberleri: Rize'de şiddetli yağış
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Rize'de şiddetli yağış

1 saat önce

Rize'de şiddetli yağış Hemşin ilçesi Yaltkaya köyünde şiddetli yağış sonrası oluşan heyelanda bir ev yıkıldı, evde yaşayan 85 yaşındaki şahıs yaralandıRİZE - Rize'de bugün etkili olan şiddetli yağışlar sonrasında Hemşin ilçesi Yaltkaya köyünde heyelan meydana geldi.

Rize'de şiddetli yağış

Hemşin ilçesi Yaltkaya köyünde şiddetli yağış sonrası oluşan heyelanda bir ev yıkıldı, evde yaşayan 85 yaşındaki şahıs yaralandı

RİZE - Rize'de bugün etkili olan şiddetli yağışlar sonrasında Hemşin ilçesi Yaltkaya köyünde heyelan meydana geldi.

Papager mevkiindeki heyelanda bir ev yıkılırken, evde yaşayan 85 yaşındaki Mecit Alparslan yaralandı. Yaralı şahıs, yakınları tarafından Pazar ilçesindeki Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hemşin, Rize, Genel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 07:42 Kaynak: İHA
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