Rize'de şiddetli yağış
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Rize'nin Hemşin ilçesinde şiddetli yağış etkisini gösterdi.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 08:10 Kaynak: İHA
Rize'nin Hemşin ilçesinde şiddetli yağış etkisini gösterdi.
Şiddetli yağıştan ötürü bir çok mahalle ve köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yollar için İlçe Özel İdare ekipleri tarafından yol temizlik çalışmaları başlatıldı.
Öte yandan ilçeye bağlı Yaltkaya köyünde bir şiddetli yağmurdan ötürü ev yıkıldı. Evin içerisinde bulunan 85 yaşındaki Mecit Alparslan yaralandı. Alparslan Pazar ilçesi Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - RİZE
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