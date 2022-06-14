Açıklamada, yolun geçici olarak ulaşıma kapandığı vurgulanarak, "Rize Özel İdaresi ekipleri tarafından kapanan yol yaklaşık iki saatlik çalışma sonucu ulaşıma açılmış, mahsur kalan araçlar çıkarılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

İkizdere, Rize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Rize'de şiddetli yağış etkili oldu - Son Dakika

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