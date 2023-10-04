Rize'de şiddetli yağış nedeniyle Rize-Güneysu kara yolu çöktü - Son Dakika

Rize'de şiddetli yağış nedeniyle Rize-Güneysu kara yolu çöktü

Son Güncelleme: 04.10.2023 00:33

Rize'de etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Salarha Deresi'nin debisinin yükselmesi sonucu Rize-Güneysu yolunun bir kısmı çöktü. Oluşan çukur nedeniyle yol trafiğe kapandı.

Şiddetli yağışın etkili olduğu Rize'de, Salarha Deresi'nin yükselmesi nedeniyle Rize- Güneysu kara yolunun bir kısmı çöktü.

3 METRE DERİNLİĞİNDE 5 METRE GENİŞLİĞİNDE ÇUKUR OLUŞTU

Kentte dün başlayan ve aralıklarla devam eden yağış dolayısıyla Salarha Deresi'nin debisi yükseldi. Suyun etkisiyle altı boşalan Rize-Güneysu yolunun ikinci kilometresinde 3 metre derinliğinde 5 metre genişliğinde çukur oluştu. Olay anında şans eseri kara yolunda kaza yaşanmadı.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Jandarma ekipleri Rize-Güneysu kara yolunun Güneysu istikametini trafiğe kapattı. Kara yolları ekipleri yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Ulaşım yol işaretleme çalışmasının ardından karşı şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Yetkililer, yol yapım çalışmasının yağışların ardından başlayacağını kaydetti.

Kaynak: AA
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Yaşam

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SON DAKİKA: Rize'de şiddetli yağış nedeniyle Rize-Güneysu kara yolu çöktü - Son Dakika
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