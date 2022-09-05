Rize'de yağışın ardından toprak kayması nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Rize'de yağışın ardından toprak kayması nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açıldı

05.09.2022 12:02
Rize'de yağışın ardından toprak kayması nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açıldı

Rize'de şiddetli yağışın ardından toprak kayması nedeniyle kapanan 15 köy yolu ulaşıma açıldı.

Rize'de şiddetli yağışın ardından toprak kayması nedeniyle kapanan 15 köy yolu ulaşıma açıldı.

İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, iki gündür aralıklarla etkili olan yağış sonrasında il genelinde 15 köy yolunda toprak kayması meydana geldi. Toprak kayması yaşanan bölgelerde gerekli müdahale yapılarak yollar yeniden ulaşıma açıldı.

Ardeşen- Çamlıhemşin yolunun 6. kilometresinde de gece saatlerinde toprak kayması yaşandı. Karayolları ekipleri, iş makineleri yardımıyla yolu temizleyerek ulaşıma açtı.

Öte yandan, belediye ekipleri ise derelerde tıkanma yaşanmaması için iş makineleri ile temizleme çalışması yürütüyor.

Bazı bölgelerdeki tarım arazilerinde de yağışa bağlı olarak hasar meydana geldi.

AFAD İl Müdürlüğü tarafından oluşturulan 8 ekip, yağışın devam ettiği bölgelerde hazır bekletiliyor.

YORUMLAR
500
Ayının canı bu kez Anzer Balı çekti Ayının canı bu kez Anzer Balı çekti Rize'de kamyonetin devrildiği kazada 2 kişi yaralandı Rize'de kamyonetin devrildiği kazada 2 kişi yaralandı Rize'de refüje çarpan kamyonet takla attı: 2 yaralı Rize'de refüje çarpan kamyonet takla attı: 2 yaralı
Kaynak: AA

Rize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rize'de yağışın ardından toprak kayması nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:54 Uyarıları dinlemeyen Meksikalıyı timsah parçaladı
17:35 Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi kadrosu açıklandı! 5 futbolcu listeye eklenmedi
17:33 Şevket Çoruh'tan 16 yıldır oynadığı Arka Sokaklar'a veda: Mesut'la son dakikaya kadar ter döktüm
17:01 Şarkıcı Yeliz hastalığını ilk kez açıkladı: Kan testinden sonra lösemi olduğumu öğrendim
16:47 CHP liderinin "Uzlaşılırsa ben adaylığa hazırım" sözleri muhalifleri çılgına çevirdi: Kılıçdaroğlu aday olma
16:46 Silivri Cezaevi'nin adı 'Marmara' oldu! Belediye Başkanı talep etmişti
16:42 Fenerbahçe, Avrupa Ligi kadrosunu açıkladı! Jesus yeni transferin üzerine çizik atarak kadroya almadı
16:41 Ankaragücü maçında saldırgan taraftara müdahale eden Josef, sessizliğini bozdu: Neden kart gördüğümü anlamakta güçlük çekiyorum
16:31 Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'kötü ekonomi' yorumu: Toplumun yüzde 90'ı namaz kılmıyor
16:25 Beşiktaş'tan skandal Ankaragücü maçı hakkında yeni açıklama: Josef'in kırmızısını iptal edin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2022 18:05:30. #1.11#
SON DAKİKA: Rize'de yağışın ardından toprak kayması nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement