Rize'de şiddetli yağmur etkili oldu: Pazar'da ev ve iş yerlerini su bastı - Son Dakika
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Rize'de şiddetli yağmur etkili oldu: Pazar'da ev ve iş yerlerini su bastı

04.09.2022 22:05

Rize'de şiddetli yağmur etkili oldu: Pazar'da ev ve iş yerlerini su bastıRİZE Dün gece geç saatlerinde başlayan şiddetli yağmur Rize ili genelinde etkili olurken Pazar ilçesinde taşkınlara ve su baskınlarına neden oldu.

Rize'de şiddetli yağmur etkili oldu: Pazar'da ev ve iş yerlerini su bastı

RİZE Dün gece geç saatlerinde başlayan şiddetli yağmur Rize ili genelinde etkili olurken Pazar ilçesinde taşkınlara ve su baskınlarına neden oldu.

Dün Meteoroloji Müdürlüğü'nden yapılan uyarının ardından beklenen oldu ve şiddetli sağanak yağış Rize'yi etkisi altına aldı. Birçok farklı bölgede ufak çapta toprak kaymalarının yaşandığı Rize'nin Pazar ilçesinde ise sağanak yağış akşam saatlerinde ev ve iş yerlerini su basmasına neden oldu. İş yeri sahipleri işletmelerine giren suyu dışarıya çıkarmaya çalışırken, Karadeniz Sahil yolunu ise göle çeviren yağmur sürücülere zor anlar yaşattı.

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Kaynak: İHA

Rize, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Rize'de şiddetli yağmur etkili oldu: Pazar'da ev ve iş yerlerini su bastı - Son Dakika

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