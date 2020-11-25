Rize'de sigara yasağına uymayan 56 kişiye para cezası - Son Dakika

Rize'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sigara içme yasağını ihlal ettiği tespit edilen 56 kişiye idari para cezası kesildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19'a karşı yetkililerce denetimlerin devam ettiği belirtildi.

Denetim sırasında bazı vatandaşların kuralları ihlal ettiğinin belirlendiği kaydedilen açıklamada, "İnsanların yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda, meydanlar ve toplu taşıma durakları gibi alanlarda sigara içme yasağına uymayan 56 kişiye idari para cezası uygulanmıştır." ifadeleri kullanıldı.