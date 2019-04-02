Rize'de Silah Kaçakçığı Operasyonu: 4 Tutuklama
1 saat önce
RİZE'de polis, silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda 21 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
RİZE'de polis, silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda 21 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Rize
Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheliyi takibe aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin adresleri ile otomobillerine operasyon düzenledi. Operasyonda 5'i otomobilde saklanan toplam 21 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Z.S, S.U, D.T, S.G. ve Ö.Y. gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliye sevk edilen şüphelilerden Ö.Y. Z.S., D.T ve S.G. tutuklandı. S.U. ise serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 04:58 Kaynak: DHA
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