Son Dakika Haberleri: Rize'de Silah Kaçakçığı Operasyonu: 4 Tutuklama

Rize'de Silah Kaçakçığı Operasyonu: 4 Tutuklama

1 saat önce

RİZE'de polis, silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda 21 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Rize'de Silah Kaçakçığı Operasyonu: 4 Tutuklama, System.String[]
RİZE'de polis, silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda 21 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Rize Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheliyi takibe aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin adresleri ile otomobillerine operasyon düzenledi. Operasyonda 5'i otomobilde saklanan toplam 21 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.  Z.S, S.U, D.T, S.G. ve Ö.Y. gözaltına alındı.  Sorgularının ardından adliye sevk edilen şüphelilerden Ö.Y.  Z.S., D.T ve S.G. tutuklandı. S.U. ise serbest bırakıldı.

- Rize

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 04:58 Kaynak: DHA

Polis, Rize, Güncel
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