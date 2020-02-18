Rize'de silah ticareti ve imalatına yönelik operasyon - Son Dakika
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Rize'de silah ticareti ve imalatına yönelik operasyon

6 saat önce

Rize'de silah ticaretine ve imalatına yönelik yürütülen çalışmada bir kişi yakalandı.

Rize'de silah ticareti ve imalatına yönelik operasyon, System.String[]

Rize'de silah ticaretine ve imalatına yönelik yürütülen çalışmada bir kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ardeşen İlçe Jandarma Komutanlığı, istihbarat Şube ile Kaçakçılık ve Organize suçlarla Mücadele ekiplerinin silah imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, M. A'ya ait adreste adli makamlardan alınan arama kararına istinaden, bomba arama köpeği birlikte arama gerçekleştirildi.

Yapılan aramada, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 6 adet tabanca mermisi, 17 adet 20 kalibre, 8 adet 12 kalibre av tüfeği fişeği, 4 adet şarjör ele geçirildi.

Şüphelinin jandarmadaki ifadesinin ardından savcılık talimatı ile serbest bırakılacağı kaydedildi.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 01:28 Kaynak: AA
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