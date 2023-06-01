İki aile arasında çıkan tartışmada kan aktı! 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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İki aile arasında çıkan tartışmada kan aktı! 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

İki aile arasında çıkan tartışmada kan aktı! 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

01.06.2023 17:04

Rize'de iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Rize merkeze bağlı Kırklartepe köyünde, iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Şensoy K, tabancayla ateş ettiği Fatma Y'yi yaraladı. Fatma Y'nin eşi İ.Y. ise Şensoy K'yi tabancayla vurarak öldürdü.

YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Fatma Y, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

POLİS ŞÜPHELİYİ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Olay sonrası kaçan İ.Y. ile oğlu S.Y'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Şüphelilerden S.Y, jandarma ekiplerince yakalandı.

Kaynak: AA
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Rize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İki aile arasında çıkan tartışmada kan aktı! 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İki aile arasında çıkan tartışmada kan aktı! 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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