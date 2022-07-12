Rize'de silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Rize'de silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

12.07.2022 00:14
Rize'de silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Rize'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Rize'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, merkeze bağlı Yağlıtaş Mahallesi'nde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 grup arasında sebebi henüz belirlenemeyen nedenden çıkan tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kurşunların hedefi olan Abdülkadir Kar, K. A. ve Y.A. yaralandı. Çevredeki vatandaşlar olayı 112 Acil Çağrı Servisine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Abdülkadir Kar'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralılar ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından kaçan B.Ç. ve Ç.Y. isimli şahıslar ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - RİZE

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Kaynak: İHA

Rize, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Rize'de silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rize'de silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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