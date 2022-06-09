Rize'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Rize'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

09.06.2022 09:01
Rize'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Rize'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Rize'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Derebaşı köyündeki çay fabrikası önünde A.A. (67) ile Onur (41) ve kardeşi Erdi Şeref (40) arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavgayı, araya giren vatandaşlar ayırdı.

Daha sonra olayı öğrenen A.A'nın oğlu A.R.A. (41), evlerinin önüne gittiği Onur ve Erdi Şeref ile tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda A.R.A, iki kardeşi tabancayla vurdu.

Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Erdi Şeref, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan Onur Şeref'in ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Jandarmaya teslim olan A.R.A, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

kavga, Rize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rize'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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