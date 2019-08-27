Son Dakika Haberleri: Rize'de silahlı saldırı: 1 yaralı
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Rize'de silahlı saldırı: 1 yaralı

54 dakika önce

Rize'de bir kişi silahla vurularak yaralandı.

Rize'de silahlı saldırı: 1 yaralı, System.String[]

Rize'de bir kişi silahla vurularak yaralandı.

Merkeze bağlı Tophane Mahallesi'nde plakası henüz tespit edilemeyen bir araçtan inen N.D, aralarında arazi anlaşmazlığı olduğu iddia edilen Halim S'ye 8 el ateş etti.

Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden 5 kurşunla yaralanan Halim S, Rize Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Güvenlik güçleri, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Tophane, Rize, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 06:26 Kaynak: AA
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