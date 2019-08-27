Rize'de silahlı saldırı: 1 yaralı
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Rize'de bir kişi silahla vurularak yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 06:26 Kaynak: AA
Rize'de bir kişi silahla vurularak yaralandı.
Merkeze bağlı Tophane Mahallesi'nde plakası henüz tespit edilemeyen bir araçtan inen N.D, aralarında arazi anlaşmazlığı olduğu iddia edilen Halim S'ye 8 el ateş etti.
Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden 5 kurşunla yaralanan Halim S, Rize Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Güvenlik güçleri, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
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