Rize'de silahlı saldırı: 1 yaralı

Rize'de bir kişi silahla vurularak yaralandı.

Merkeze bağlı Tophane Mahallesi'nde plakası henüz tespit edilemeyen bir araçtan inen N.D, aralarında arazi anlaşmazlığı olduğu iddia edilen Halim S'ye 8 el ateş etti.

Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden 5 kurşunla yaralanan Halim S, Rize Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Güvenlik güçleri, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.