Rize'de sıra dışı doğum günü sürprizi...Yük asansörüyle evin balkonuna doğum günü pastası gönderiler - Son Dakika

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Rize'de sıra dışı doğum günü sürprizi...Yük asansörüyle evin balkonuna doğum günü pastası gönderiler
6 saat önce
Rize'de sıra dışı doğum günü sürprizi...Yük asansörüyle evin balkonuna doğum günü pastası gönderiler Rize'de koronavirüsle mücadelede görevli olan doktora, arkadaşları tarafından kiralanan yük asansörü ile doğum günü pastası gönderildi.
Rize'de sıra dışı doğum günü sürprizi...Yük asansörüyle evin balkonuna doğum günü pastası gönderiler
RİZE - Rize'de koronavirüsle mücadelede görevli olan doktora, arkadaşları tarafından kiralanan yük asansörü ile doğum günü pastası gönderildi.
Rize'de Kovid-19 salgınıyla mücadelede Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde görevli olan Doç. Dr. Ayhan Kanat'ın doğum gününü kutlamak isteyen arkadaşları, kiraladıkları yük asansörü ile Kanat'a sürpriz yaptı.
55 yaşına giren Kanat için yük asansörünün kabini maytap ve balonlarla süslendi. Kanat'ı arayarak balkona çıkmasını isteyen arkadaşları, o esnada yük asansörünü binanın 3. katına gönderdi.
Ailesiyle birlikte balkona çıkan Kanat, doğum günü pastasını alarak, sürpriz karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.
Haber Yayın Tarihi: 26.04.2020 06:03 Kaynak: İHA
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