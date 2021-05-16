Rize'de sivil toplum kuruluşlarından İkizdere'de yapılacak taş ocağına destek - Son Dakika

Rize'de sivil toplum kuruluşlarından İkizdere'de yapılacak taş ocağına destek

16.05.2021 16:13
Rize'de sivil toplum kuruluşlarından İkizdere'de yapılacak taş ocağına destek, System.String[]

Rize'de bazı sivil toplum kuruluşları, İyidere ilçesinde yapılacak lojistik merkezin inşasında kullanılmak üzere İkizdere ilçesinde açılacak Cevizlik Taş Ocağına destek verdiklerini bildirdi.

Rize'de bazı sivil toplum kuruluşları, İyidere ilçesinde yapılacak lojistik merkezin inşasında kullanılmak üzere İkizdere ilçesinde açılacak Cevizlik Taş Ocağına destek verdiklerini bildirdi.

Rize İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Murat Yazıcı, Çay Üreticileri Dayanışma Derneği (ÇAYÜDAD) Başkanı Mustafa Mavi, İkizdere Ziraat Odası temsilcisinin yanı sıra taş ocağına destek veren 158 muhtar adına İkizdere Muhtarlar Derneği ile Rize Muhtarlar Derneğinden 18 kişi, ocağın yapılacağı alana geldi.

Burada basın açıklaması yapan Yazıcı, devletin çevreci olduğunu, lojistik merkezi ile ilgili bilgi kirliliği olduğunu, bu nedenle İnşaat Mühendisleri Odası olarak açıklama yapmak zorunda hissettiklerini söyledi.

Lojistik merkezin 7 yıldır çalışması devam eden, son 2 yıldır kesinleşip yatırıma alınan bir devlet yatırımı olduğunu belirten Yazıcı, salgın dönemindeki zor ekonomik şartlarda bu yatırımın yapılmaya başlanmasının taktire şayan olduğunu dile getirdi.

Yazıcı, "Bazı yatırımlar doğaya ve çevreye zarar verebilir. Bu etki ve zararlar devlet güvencesi ile düzeltilebilir. Öncellikle devlete güven duymayı, güven tesisini yeniden sağlamamız gerekiyor. Bu yörede denize uygun taş tipi için devlet yetkilileri araştırma yaptı, 7 uygun yer buldular. Fakat 16,5 milyon ton taş gerekli olduğu için tek uygun rezerv burada tespit edildi. Devlet en minimum tahribatı seçmiş durumdadır." diye konuştu.

Taş alınacak alanın tamamen kamuya ait olduğunu, burada şahısların arazisi bulunmadığını aktaran Yazıcı, "Bu bilgiyi Tapu ve Tarım İl müdürlüklerinden aldık. Bölgede 650 tane kayıtlı kovan var. Kovanın tamamı burada değil, dağınık bir şekildedir." dedi.

Yazıcı, taş ocağının 3 yıllığına kiralandığını ve 13,5 hektar alanın kullanılacağını kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buradaki vatandaşın tepkilerini anlayışla karşılıyorum. Buradan devletin ekonomisine ve bütçesine katkı sağlıyorlar. Burada yaşanmışlıkları, ata toprakları var. Başta ben olmak üzere düşünmemiz gerek. 7 yıldır halkı devletin bu yatırımlarına hazırlayamadık. Hazırlayamadığımız için bazı kesimler, hatta bölücü kesimler burada devletine, milletine bağlı insanları, sanki burada bir katliam varmış gibi buradaki insanları organize etmeye başladılar. Yakın tarihte ülkemizde bir sürü orman yangını varken bu arkadaşlar o zaman doğaya, ağaca sahip çıkmazken sadece 'Devlete karşı olsun ve bu yatırım buraya gelmesin.' diye burada olmaları manidardır."

Halkı bilinçlendirmekte kabahati kendisinde aradığını belirten Yazıcı, "Benim Fadime teyzem bölücülükten anlamaz. Ayşe babaannem veya kız kardeşim, buradaki komşularım devletine sahiptir. Onlar sadece buradaki geleceklerinin garantiye alınmasını istiyor. Devlet taahhütlerde bulunmuştur. Suyunun akacağı, doğanın rehabilite edileceğinin garantisini vermiştir. Devlete güveni tesis etmeliyiz." diye konuştu.

ÇAYÜDAD Başkanı Mavi ise "Yeşili en çok biz seviyoruz. Biz Türk milleti olarak kimi karşımıza alacağımızı çok iyi biliriz. Devletimizin sonuna kadar yanındayız. Çay üreticileri olarak yatırımın bir an önce yapılmasını istiyoruz." diye konuştu.

İnşaat Mühendisleri Odası, İkizdere, Rize, Çay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rize'de sivil toplum kuruluşlarından İkizdere'de yapılacak taş ocağına destek - Son Dakika


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